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Рост выручки «Ленты» во втором квартале замедлился
25 июля, 18:23Экономика
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В апреле-июне текущего года российский ритейлер «Лента» замедлил рост выручки до 0,4% по сравнению с аналогичным 2018 года.
Совокупная выручка ритейлера достигла 100,2 миллиарда рублей. Об этом информирует RNS.
В январе-марте 2019 года рост выручки «Ленты» составил 6%. По итогам первых двух кварталов выручка компании увеличилась на 3,1% - до 199,2 миллиарда рублей в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Во втором квартале нынешнего года «Лента» открыла два новых магазина. Всего по состоянию на конец прошлого месяца ритейлер управлял 377 гипермаркетами и супермаркетами.
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