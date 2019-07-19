В Уфе улицы Комсомольская и 8 Марта «Дортрансстрой» отремонтирует за 876 млн рублей

Именно «Дортрансстрой», как следует из информации госзакупок, стала единственным участником аукциона, в рамках которого предложила заключить контракт с дисконтом 0,5 процентов.

Согласно контракту, подрядчик обязан реконструировать улицы от участка Хадии Давлетшиной до Лесотехникума. Общая его протяженность - 3,8 км. Дороги здесь хотят расширить за счет сноса ветхого и жилого жилья и вырубки деревьев. Будут также демонтированы остановки, уложена тактильная плитка, установлены системы видеонаблюдения, светофоры. Это первый этап масштабной реконструкции улиц. Второй этап, как пишет Коммерсантъ-Башкортостан, намерено исполнять АО «Башкиравтодор».

Все контракты должны быть исполнены до 20 ноября 2021 года.

Генподрядчик ООО «Дортрансстрой» – крупное предприятие с численностью 501-1000 чел. И уставным капиталом 10 000 рублей. Головной компанией у «Дортрансстроя» записано ООО «Уфаарендагрупп», которое на 100% принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью «Ерманиер Лимитед», находящейся на острове Кипр.