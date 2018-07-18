В Башкирии возбудили дело против депутата из-за незаконной добычи ПГС

В Стерлитамакском районе Башкирии следком возбудил уголовное дело в отношении местного депутата райсовета, который подозревается в незаконном предпринимательстве и краже, совершенной в особо крупном размере. Как поясняется на сайте следкома, дело возбуждено на основании документов, поступивших из полиции.

Как следует из материалов дела, весной 2016 года дочь депутата арендовала у комитета по имущественным отношениям земельный участок площадью полторы тысячи квадратных метров, предназначенный для сельскохозяйственного использования. На указанном участке подозреваемый организовал добычу песчано-гравийной смеси, которую впоследствии реализовывал через различные частные предприятия. При этом никакой лицензии на право пользования недрами местного значения он не получал.

По подсчетам экспертов, в результате министерству природопользования и экологии Башкирии действиями депутата и его окружения был причинен ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Вчера, 17 июля, подозреваемый задержан, по месту его жительства и работы, а также по месту жительства его родственников проведены обыски. Кроме того, в рамках расследования данного уголовного дела обыски также прошли по месту жительства и работы двух должностных лиц из числа руководства местного отдела полиции, которые предположительно могли покровительствовать незаконной предпринимательской деятельности депутата.