Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в России

Для трудоспособных россиян его хотят поднять до 11 280 рублей.
Министерство труда России опубликовало законопроект о повышении прожиточного минимума во втором квартале 2018 года, сообщают «Новые Известия». Прожиточный минимум предлагается увеличить из-за роста стоимости продуктов питания на 3,8%.
Насколько вырастет прожиточный минимум, если предложения минтруда будут приняты?
В среднем по стране он вырастет до 10 444 руб (сейчас 10 038 руб, рост 406 руб), для трудоспособного населения – до 11 280 руб (сейчас 10 842, рост - 438 руб), для пенсионеров – до 8 583 руб (сейчас 8 269, рост - 314 руб), для детей – до 10 390 руб (сейчас 9 959, рост – 431 руб).
Справка. Показатель прожиточного минимума носит социальный характер и применяется для оценки уровня жизни населения, а также является важным ориентиром при установлении минимального размера оплаты труда. Так, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (ч. 1 ст. 133 ТК РФ).
Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:
- оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
- формирования федерального бюджета.
Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для:
- оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Российской Федерации при разработке и реализации региональных социальных программ;
- оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования бюджетов субъектов Российской Федерации.
- Центров занятости населения, с целью определения «подходящей» работы для официально зарегистрированных безработных.