Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в России

Министерство труда России опубликовало законопроект о повышении прожиточного минимума во втором квартале 2018 года, сообщают «Новые Известия». Прожиточный минимум предлагается увеличить из-за роста стоимости продуктов питания на 3,8%.

Насколько вырастет прожиточный минимум, если предложения минтруда будут приняты?

В среднем по стране он вырастет до 10 444 руб (сейчас 10 038 руб, рост 406 руб), для трудоспособного населения – до 11 280 руб (сейчас 10 842, рост - 438 руб), для пенсионеров – до 8 583 руб (сейчас 8 269, рост - 314 руб), для детей – до 10 390 руб (сейчас 9 959, рост – 431 руб).

Справка. Показатель прожиточного минимума носит социальный характер и применяется для оценки уровня жизни населения, а также является важным ориентиром при установлении минимального размера оплаты труда. Так, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (ч. 1 ст. 133 ТК РФ).

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:

оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;

обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;

формирования федерального бюджета.

Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для: