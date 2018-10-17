В Башкирии собрали 315 миллиардов налогов

С января по сентябрь текущего года на территории Башкирии в бюджеты всех уровней поступило 316 170 миллионов рублей налогов и других обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, сообщили в пресс-службе УФНС по республике. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 76 958 миллионов рублей или на 32,2 процента.