В Башкирии собрали 315 миллиардов налогов

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Поступления выросли на 30 процентов по сравнению с периодом прошлого года.
С января по сентябрь текущего года на территории Башкирии в бюджеты всех уровней поступило 316 170 миллионов рублей налогов и других обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, сообщили в пресс-службе УФНС по республике. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 76 958 миллионов рублей или на 32,2 процента.
В федеральный бюджет поступило 168 122 миллиона рублей, с ростом на 45 950 миллионов рублей или на 37,6 процентов.
В консолидированный бюджет РБ поступило 119 258 миллионов рублей, с ростом на 27 207 миллионов рублей или на 29,6 процентов.
Основной объем поступлений приходится на следующие виды налогов:
- налог на добычу полезных ископаемых (34% или 107 560 млн. рублей),
- налог на прибыль организаций (20,7% или 65 453 млн. рублей),
- акцизы (15,4% или 48 646 млн. рублей),
- налог на доходы физических лиц (12,1% или 38 127 млн. рублей),
- налог на добавленную стоимость (10,8% или 34 245 млн. рублей),
- имущественные налоги (4,3% или 13 579 млн. рублей),
- специальные налоговые режимы (1,9% или 5 998 млн. рублей).
Рост поступлений обеспечен по всем перечисленным видам налогов.
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