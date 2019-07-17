С начала 2019 года российские банки получили прибыль более 1 трлн рублей
За первое полугодие текущего года прибыль банков РФ превысила отметку в один триллион рублей.
В сравнении с показателями того же периода 2018 года прибыль отечественных банков выросла почти в 1,6 раза. Об этом информирует RNS.
Содержание обзора Центробанка «О развитии банковского сектора РФ» свидетельствует о том, что за первые шесть месяцев нынешнего года прибыль (нетто) отечественного банковского сектора достигла 1005 миллиардов рублей. В январе-июне минувшего года данный показатель был равен 634 миллиардам рублей.
В основном в банковском секторе России преобладают прибыльные кредитные учреждения. В ЦБ отметили, что за первые полгода прибыль в сумме 1118 миллиардов рублей продемонстрировали 365 отечественных банков. Убыток в размере 113 миллиардов рублей зафиксирован у 99 финансовых организаций. В общем доля убыточных кредитных учреждений в РФ в январе-июне 2019 года сократилась на 7% в сравнении с тем же периодом 2018 года.