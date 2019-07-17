С начала 2019 года российские банки получили прибыль более 1 трлн рублей

В сравнении с показателями того же периода 2018 года прибыль отечественных банков выросла почти в 1,6 раза. Об этом информирует RNS.

Содержание обзора Центробанка «О развитии банковского сектора РФ» свидетельствует о том, что за первые шесть месяцев нынешнего года прибыль (нетто) отечественного банковского сектора достигла 1005 миллиардов рублей. В январе-июне минувшего года данный показатель был равен 634 миллиардам рублей.