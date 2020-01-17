Цены на нефть снова растут

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Февральские и мартовские фьючерсы, по данным торгов, показали небольшой рост.
Как сообщает RT, мартовские фьючерсы на Brent выросли в цене на 0,69%, сейчас их стоимость составляет $64,44 за баррель. Фьючерсы на WTI с поставкой в феврале поднялись на 0,73%, до $58,23 за баррель.
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