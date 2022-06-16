Тендер на аренду оборудования для проведения Дня города Уфы объявили после праздника

Тендер на аренду оборудования для проведения Дня города Уфы объявили после праздника
Тендер на аренду оборудования для проведения Дня города Уфы объявили после праздника
Вчера, 07:05ЭкономикаНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
Сам праздник состоялся 12 июня, а извещение о закупке у единственного поставщика опубликовали двумя днями позже.

Извещение о закупке было опубликовано лишь вечером 14 июня. Стоимость аренды составила 5,2 млн рублей. Заказчиком услуг выступила государственная киностудия «Башкортостан». В конкурсной документации, которую изучил Mkset, говорится, что подрядчик должен "предоставить в пользование арендатора специальное техническое, световое и звуковое видеооборудование" для организации и проведения праздничного мероприятия «Два шага до…», посвященного Дню города, Дню России и Дням Салавата Юлаева в парке культуры и отдыха «Кашкадан».

Сам праздник, как известно, состоялся 12 июня. Директор компании «Эксперт Центр» Владимир Боксеров сообщил Mkset, что тендер будет носить формальный характер.

«Если эти услуги были оказаны, юридически они были оказаны самовольно, на страх и риск исполнителя. Теперь заказчик может развести руками [и не оплачивать их]. Хотя, если предприниматель сделал работу, он должен получить свои деньги», — отметил он.

По словам эксперта, подобные истории регулярно происходят с весенним ремонтом дорог сразу после таяния снега. «Ремонтировать надо быстро, но, пока снег не растаял, объем непонятен», — объяснил он.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы