На туристические кластеры в Башкирии надо 90 миллиардов - Гилязетдинов

Об этом рассказал председатель госкомитета Башкирии по транспорту и туризму Вячеслав Гилязетдинов.

На развитие семи туристических кластеров Башкирии необходимо около 90 млрд руб. Об этом сегодня Медиакорсети на Всероссийском форуме гостеприимства и туриндустрии рассказал председатель госкомитета республики по транспорту и туризму Вячеслав Гилязетдинов.

Напомним, что в республике планируется создать 7 туристических кластеров, в том числе «Уфимский», «Бурзянский», «Легенда Урала», «Аслы-куль», «Кандры-куль», «Нугуш», «Павловское водохранилище».

На сегодняшний день, по словам Вячеслава Гилязетдинова, «самым продвинутым» является кластер «Легенда Урала».

- На сегодня горнолыжка работает уже. Один миллиард рублей инвестиций туда уже вносится. В связи с этим мы запускаем туда скоростной поезд. Здесь мы все понимаем, - сказал Вячеслав Гилязетдинов. – Вторым у нас идет «Бурзянский» кластер. Там мы тоже все разработали, мы понимаем, какие там будут объекты, субъекты и что именно мы будем там развивать.

В кластер "Бурзянский" планируется вложить около 1,7 млрд руб, в том числе 1,4 млрд руб - средства инвестора, 300 млн руб - федеральные средства и 40-60 млн руб - республиканская часть.