Россия может поднять пошлины на ввоз зарубежного софта на 20%

Речь идет о продукции, аналоги которой внесены в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом пишет RNS.

Вице-премьер Максим Акимов поручил Минэкономразвития и Минпромторгу проанализировать цены и экономические условия изготовления телекоммуникационного оборудования за границей.

По итогам сравнительного анализа ведомства должны до начала мая текущего года внести предложения по повышению таможенных пошлин на ввоз телекоммуникационного оборудования.

Распоряжение Акимов отдал в рамках исполнения национального проекта «цифровая экономика». Кроме Минэкономразвития и Минпромторга свои предложения по данному вопросу могут представить все заинтересованные организации и торговые представительства России в других государствах.

В минувшем декабре Совет Федерации России уже предлагал увеличить размер таможенных сборов на ввоз иностранного телекоммуникационного оборудования, аналоги которого в стране уже есть. Пошлины хотят увеличить до 20%.

По словам вице-спикера Андрея Турчака, российские производители телекоммуникационного оборудования должны быть освобождены от налогов. Им необходимо предоставить налоговые льготы.