В Уфе вновь не нашли подрядчика на строительство нового моста через Белую за 8 млрд

Об этом сообщается на сайте госзакупок со ссылкой на Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы. Напомним, речь идет о строительстве мостового перехода через Белую в створе улицы Интернациональной. Первый этап строительства оценивается в 8,78 млрд рублей. Ранее мы также писали, что в тендере на строительстве моста УФАС выявило некоторые нарушения. В нем, согласно опубликованной информации, могли принять участие только очень состоятельные компании, поскольку в качестве обеспечения заявки необходимо 43 млн 898 тысяч 372 рубля, а для обеспечения контракта гарантировано 877 млн 967 тысяч 448 рублей.

Заявку компании «Уралмостострой» из Челябинска признали полностью соответствующей требованиям комиссии. Стоимость работ компания была готова снизить до 8, 74 млрд рублей.

Однако из-за несоответствия требованиям законодательства вероятный подрядчик «Уралмостострой» был все-таки отклонен. Связано это было с тем, как сообщает РБК-Уфа, что претендент предоставил, копии муниципального контракта на 4,8 млрд рублей, заключенного в сентябре 2013 года, актов приемки по нему и копий справок о стоимости работ и затратах на 4,5 млрд рублей. Также в пакете документов была копия договора, согласно которому «Уралмострой» являлся субподрядчиком. Конкурс в итоге признали несостоявшимся. Согласно данным СПАРК, выручка компании АО «Уралмостострой» в 2018 году составила 4,9 млрд рублей, а прибыль увеличилась с 8,7 млн до 22 млн рублей.