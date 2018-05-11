Ключи от «новой жизни»: в ЖК «Дубрава» появились очередные новоселы

Группа Компаний «Рассвет» приступила к передаче квартир очередного дома в жилом комплексе «Дубрава». Компания отмечается высокими показателями своей деятельности и нацелена на повышение своих результатов и позиций в списке крупнейших игроков строительной отрасли.

Передача ключей жильцам дома № 1 началась после осуществления работ по пуско-наладке внутриквартирного газового оборудования. Этот дом будет четвертым сданным объектом на территории комплекса. Дома под номерами 2 и 4 уже сданы и полностью заселены, в свои квартиры въехали и жильцы дома № 8, который недавно был введен в эксплуатацию, в ближайшем времени будут сданы еще 2 дома.

ЖК «Дубрава» - это европейский проект жилья, спроектированный с учетом природных и погодных условий Башкортостана. Уникальность проекта – в его концепции. Малоэтажный жилой комплекс предлагает своим жителям новый образ жизни: на природе, но вблизи городской черты, в комфортной современной квартире невысокого 3-этажного дома, в гармоничной социальной среде с развитой инфраструктурой и самыми широкими возможностями для отдыха от шума и суеты.

«Сегодня получили ключи от нашей аккуратной и светлой квартиры! Приобретение собственного жилья – это важный шаг на жизненном пути нашей семьи. Мы долго к этому шли, но после рождения нашего первого малыша решили, что необходимо задуматься о своей квартире, потому что это определенный вклад в будущее нашего ребенка. Мы сделали выбор в пользу ЖК «Дубрава», потому что – это идеальное решение для молодой семьи. Во-первых, комплекс находится в экологически чистом районе, вдали от промышленных зданий, шума и суеты города. Во-вторых, нас заинтересовала привлекательная цена, для молодой семьи – это один из главных аспектов при выборе квартиры» - комментирует Екатерина – владелица новой квартиры ЖК «Дубрава».

Безусловно, новое жилье имеет не просто много плюсов, оно может стать началом совершенно другой, более комфортной жизни.

ГК «Рассвет» поздравляет будущих жильцов нового дома и благодарит каждого клиента за Ваш выбор и оказанное доверие!