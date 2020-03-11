Индексы фондового рынка США выросли на 5%

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Фондовые индексы США к закрытию сессии 10 марта показали рост почти на 5%.
Таким образом, была восстановлена почти половина объема падения, сообщает газета «Известия».
Индекс DJIA (Dow Jones Industrial Average) вырос почти на 1000 пунктов (4,89%) буквально в первые минуты с начала торгов. Затем, в течение дня, наблюдалось снижение и лишь к концу торговой сессии это значение было восстановлено.
Индекс S&P стал больше на 4,94%, а Nasdaq - на 4,95%.
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