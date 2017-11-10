В Башкирии налоговая банкротит крупного производителя индейки «Индюшкина»

Налоговая инспекция обратилась с соответствующим иском в Арбитражный суд Башкирии.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по республике обратилась в арбитражный суд Башкирии с иском о признании банкротом крупнейшего производителя индейки ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури». Как следует из материалов суда, с иском ИФНС обратилась 8 ноября. Заявление пока оставлено без движения. Сумма требований не уточняется.

Напомним, что предприятие принадлежит через членов семьи предпринимателю Марселю Юсупову и основному владельцу уфимского Уралкапиталбанка Дамиру Камилову.

В сентябре, РБК-Уфа со ссылкой на заместителя главы администрации Мелеуза Галину Гончаренко сообщал о том, что на предприятии возникли проблемы: быстро снижалось поголовье птицы, задолженность по зарплате составила 25 млн руб. К тому же предприятие с марта не перечисляет налоги в местный бюджет.