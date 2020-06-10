Эксперты прогнозируют динамичное восстановление экономики России после коронавируса
Об этом сообщается в ежегодном докладе Института экономики и мира.
Согласно этим данным, Россия вместе с Китаем, Австралией, Индонезией и Мексикой входит в первую пятерку из 42 стран, в которых прослеживаются наиболее благоприятные экономические предпосылки к восстановлению после пандемии.
По словам кандидата экономических наук, эксперта РИСИ Михаила Беляева, снижение экономики в России на 7-10% невелико по сравнению с другими странами:
— Основу, костяк экономики составляют предприятия базовых отраслей, и они в известной мере контролируются или поддерживаются государством, то есть поддерживается спрос со стороны госзаказа. Эти отрасли пострадали в наименьшей степени и имеют наиболее благоприятные перспективы для дальнейшего восстановления. Поддержка будет не только в виде финансовых вливаний, но и в развитии национальных проектов.
По его словам, сфера обслуживания, существенно пострадавшая от пандемии, восстанавливается достаточно быстро, а работу прекратили разве что неэффективные предприятия отрасли. По мнению эксперта, кризис выполняет и «очистительную роль», закрывая неэффективные предприятия, при этом На рынке всегда найдется тот, кто займет нишу.
Эксперт подчеркивает, что построенные на принципе «взаимовыгодности» хозяйственные глобальные связи России помогают поддержать развитие экономики.
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