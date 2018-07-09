Минфин: цены на нефть могут вновь обвалиться

Из текста документа следует, что ведомство прогнозирует очередной мировой обвал цен на нефть. Об этом пишет RNS.

Черное золото в будущем может упасть в цене, если сейчас его стоимость так и останется выше долгосрочного равновесного уровня. На данный момент основным маржинальным источником добычи нефти на планете является сланцевая добыча США. Граница ее рентабельности проходит по отметке в 50 долларов за баррель. Сюда же можно добавить шельфовые проекты в Бразилии, Анголе и Нигерии с требуемой стоимостью от 40 до 60 долларов за бочку. При добыче из битумных песков Канады извлекаемая прибыль варьируется от 50 до 60 долларов за баррель. Для того, чтобы мировой рынок черного золота был сбалансированным, стоимость нефти должна составлять примерно 50 долларов за бочку, указано в докладе Минфина РФ.

В документе отмечено, что на нынешнее довольно высокие цены на черное золото влияют внешние факторы, в том числе и геополитические. Так в текущем году Венесуэла резко снизила нефтедобычу. Объемы выкачки нефти в стране упали на треть ниже квоты ОПЕК. Действия США могут привести к возникновению дефицита нефти на мировых рынках. Вашингтон угрожает Каракасу новыми санкциями, если тот не начнет проводить политику по демократизации страны.

На стоимость нефти сказывается и выход США из ядерной сделки с Ираном. В конце этого года Тегеран вновь окажется под санкциями Запада. Эксперты Минфина РФ не исключают повторения ситуации 2011-2013 годов, когда цены на нефть были очень высоки. Тогда маржинальные издержки извлечения цен на нефть оставались на уровне порядка 80-90 долларов за бочку. Они определялись издержками сверхглубоководного и арктического шельфа, выкачкой нефти из битуминозных песков Канады и Венесуэлы, а также сланцевой добычей США.

Цены на нефть были выше долгосрочного равновесия. Они колебались на уровне 110 долларов за баррель. Стоимость черного золота была высока из-за войн в Сирии и Ливии, где ее добыча практически остановилась. В шесть лет назад экспорт нефти из Ирана был подорван санкциями.