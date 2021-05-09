В разгар пандемии жители Башкирии стали покупать меньше платных мед услуг

По данным министерства здравоохранения Башкирии, снижение объема оказанных медицинских услуг в республике связано с пандемией, сообщает РБК-Уфа. В 2020 году объем медицинских услуг в Башкирии составил 28,53 млрд рублей, что на 6,7% меньше уровня 2019 года. Однако в период с января по март 2021 года предоставлено услуг на 8,03 млрд рублей, или на 6% больше, чем в первом квартале прошлого года. РБК Уфа приводит данные Башкортостанстата.