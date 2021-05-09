В разгар пандемии жители Башкирии стали покупать меньше платных мед услуг

По данным министерства здравоохранения Башкирии, снижение объема оказанных медицинских услуг в республике связано с пандемией, сообщает РБК-Уфа. В 2020 году объем медицинских услуг в Башкирии составил 28,53 млрд рублей, что на 6,7% меньше уровня 2019 года. Однако в период с января по март 2021 года предоставлено услуг на 8,03 млрд рублей, или на 6% больше, чем в первом квартале прошлого года. РБК Уфа приводит данные Башкортостанстата.
.«Снижение оборотов рынка платных услуг в 2020 году напрямую связано с пандемией новой коронавирусной инфекции, введением режима самоизоляции и нестабильной эпидемиологической обстановкой», — сообщили в Минздраве в ответ на запрос издания.
Стоимость услуг медицинских учреждений за год выросла в среднем на 4,6%. Значительнее остальных услуг подорожал лечебный массаж – рост стоимости услуги составил 10,63%. В марте 2020 года сеанс массажа стоил в среднем 362,14 руб., то в марте 2021 года – 405,22 руб.
Стоматологические услуги также находятся в числе лидеров подорожавших услуг. Стоимость лечения кариеса установкой пломбы выросла на 8,27% — с 1933,19 руб. в марте 2020 года до 2107,47 в 2021 году. Цена общего анализа крови увеличилась на 7,05% — 389,27 руб. в марте 2021 года против 361,82 в 2020 году.
В Башкортостанстате уточнили, что средняя стоимость медицинских услуг в Башкирии рассчитывается по данным и государственных медучреждений, и частных клиник.
В 2019 году оборот медицинского рынка Уфы вырос на 7,4% и составил 24,64 млрд руб. Стоимость платного приема врача за год выросла на 4,3%. В целом за 2015–2019 годы стоимостный объем медицинского рынка в столице Башкирии вырос на 22,3%. В 2019 году наибольшую долю в стоимостном объеме медицинского рынка Уфы занимал сектор ОМС, на долю которого приходилось 54,3% от общего объема.РБК-Уфа