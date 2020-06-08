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Рубль укрепился к доллару и евро
Сегодня, 22:21Экономика
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В понедельник, 8 июня на открытии торгов Московской биржи российская национальная валюта растет по отношению к доллару и евро.
Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей. Об этом пишет russian.rt.com.
В последние дни курс рубля демонстрирует положительную динамику на фоне роста цен на нефть.
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