Торги на Московской бирже в пятницу, 4 декабря, показали, что рубль продолжает расти по отношению к доллару и евро.

Как сообщает RT, курс американской валюты опустился на 15 копеек и сейчас составляет 74,31 рубля. Курс европейской валюты снизился на 12 копеек и дошел до отметки в 90,28 рубля.

