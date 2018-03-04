В Уфе спишут пени должникам по коммунальным услугам

С 1 марта по 10 апреля ЕРКЦ проводит акцию «Весна без долгов», в которой списываются пени, сообщили в пресс-службе УЖХ Уфы.

В акции принимаются граждане, которые в указанный период времени оплатили жилищно-коммунальные услуги и газ в полном объеме, включая задолженность за ЖКУ кроме суммы пени. С лицевого счета помещения спишется начисленное пени за ЖКУ и газ на 10 апреля текущего года.