Экс-банкир открыл в Башкирии филиал пирамиды и заработал 6 млрд из колонии
Максим Серкин – доктор экономических наук и бывший банкир, организовал огромную финансовую пирамиду, которой руководил в местах лишения свободы, сообщает «Коммерсант».
Серкин организовал кредитно-потребительские кооперативы в 17 субъектах РФ, в том числе и в Башкирии. Они действовали четыре года. За это время у вкладчиков было похищено более шести миллиардов рублей.
30 и 31 октября сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. Всего задержаны восемь фигурантов уголовного дела, которое уже называют самым масштабным за всю историю антикоррупционной деятельности.
Кредитно-потребительские кооперативы имели лицензии ЦБ и с 2013 года обирали вкладчиков, используя деньги под строительство квартир и бизнес-центров. Выплаты (16-20 процентов) проходили за счет новых вкладчиков. Сейчас Максиму Серкину грозит срок до 20 лет заключения за организацию преступного сообщества.