Экс-банкир открыл в Башкирии филиал пирамиды и заработал 6 млрд из колонии

Максим Серкин организовал кредитно-потребительские кооперативы в 17 субъектах РФ, находясь под стражей.

Максим Серкин – доктор экономических наук и бывший банкир, организовал огромную финансовую пирамиду, которой руководил в местах лишения свободы, сообщает «Коммерсант».

Серкин организовал кредитно-потребительские кооперативы в 17 субъектах РФ, в том числе и в Башкирии. Они действовали четыре года. За это время у вкладчиков было похищено более шести миллиардов рублей.

30 и 31 октября сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. Всего задержаны восемь фигурантов уголовного дела, которое уже называют самым масштабным за всю историю антикоррупционной деятельности.