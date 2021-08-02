Башстат сообщил о росте зарплат в Башкирии за 2021 год менее чем на тысячу рублей

Башстат сообщил о росте зарплат в Башкирии за 2021 год менее чем на тысячу рублей
Башстат сообщил о росте зарплат в Башкирии за 2021 год менее чем на тысячу рублей
Вчера, 09:11ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Самые большие зарплаты по данным статистики были в мае 2021 года.

По данным Башстата за период с января по май среднемесячная зарплата в республике составила 39439 рублей. За тот же период 2020 года средняя зарплата была на уровне 36458 рублей. Таким образом рост зарплат по отношению к прошлому году составил 8,2%.

При этом средняя зарплата в 2020 году составила 38706 рублей. Таким образом за первые пять месяцев 2021 года средняя сумма оплаты труда выросла на 4,8% или всего на 733 рубля в денежном выражении.

Стоит отметить, что сумму средней зарплаты считают до того как от нее отняли 13% налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

В январе 2021 года средняя зарплата составляла 37 562 рубля, что на 5,4% больше показателя января 2020 года — 35 783 рубля. В феврале зарплаты упали на 0,5% до 37 332 рублей, но в марте реабилитировались и выросли до 39 673 рублей. В апреле средняя зарплата перевалила психологическую отметку и составила 40 709 рублей, а в мае достигла 41 939 рублей.

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