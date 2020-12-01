В Башкирии на аренду дорожных камер потратят более миллиарда рублей

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, в Башкирии на дорогах регионального и муниципального значения установят 300 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут находиться в аренде на протяжении пяти лет, после чего перейдут в собственность республики.