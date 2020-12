В Башкирии на аренду дорожных камер потратят более миллиарда рублей

В Башкирии транспортная дирекция РБ выбрала подрядчиков, которые предоставят в аренду и установят дорожные камеры фото- и видеофиксации. Начальная общая сумма двух контрактов составляла 1,17 миллиардов рублей. В процессе торгов удалось сэкономить более 35 миллионов рублей.

Победитель первого контракта выполнит госзаказ за 711 миллионов рублей вместо 733. Также во втором госконтракте начальная сумма в размере 436 миллионов рублей была снижена победителем до 430 миллионов рублей. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, в Башкирии на дорогах регионального и муниципального значения установят 300 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут находиться в аренде на протяжении пяти лет, после чего перейдут в собственность республики.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter