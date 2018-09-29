В Уфе вручили Аксаковские и Нестеровские премии

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Торжественное мероприятие состоялось в Башкирском театре оперы и балета.
В рамках ежегодного Аксаковского вечера деятели искусства были награждены двумя премиями – собственно Аксаковской и Нестеровской. Торжественное вручение прошло в Башкирском театре оперы и балета. П
Аксаковскую премию получил председатель редакционного совета еженедельника «Литературная газета», председатель Гильдии драматургов России Юрий Поляков.
Нестеровская премия досталась заслуженному художнику Башкирии Фирданту Нуриахметову, а также заслуженному художнику республики, доценту Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Владимиру Лобанову и заслуженному художнику России и Башкортостана Николаю Калинушкину посмертно, сообщает Башинформ.
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