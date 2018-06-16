В Башкирии открылся приём заявок на соискание премий имени Салавата Юлаева
Комиссия при Главе РБ по госпремиям РБ имени Салавата Юлаева с 15 июня по 15 июля принимает произведения в области в области литературы, искусства и архитектуры.
Напомним, три почетные Премии имени Салавата Юлаева присуждаются каждые 2 года за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и явившиеся значительным вкладом в художественную культуру Башкортостана. Размер каждой премии составляет полмиллиона рублей.
На конкурсе рассматривают заявления, которые обнародованы не менее чем за полгода до истечения срока приема работ: в области литературы – опубликованные в печати, в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадного и циркового искусства, дизайна, кино и телевидения – исполненные при широком участии общественности, в области архитектуры – сданные в эксплуатацию.
Более подробная информация опубликована на сайте главы республики.
В свое время премии были удостоены выдающиеся деятели республики: писатель, поэт и драматург Мустай Карим, композиторы Хусаин Ахметов, Нариман Сабитов, Загир Исмагилов и другие.