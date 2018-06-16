В Башкирии открылся приём заявок на соискание премий имени Салавата Юлаева

Напомним, три почетные Премии имени Салавата Юлаева присуждаются каждые 2 года за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и явившиеся значительным вкладом в художественную культуру Башкортостана. Размер каждой премии составляет полмиллиона рублей.

На конкурсе рассматривают заявления, которые обнародованы не менее чем за полгода до истечения срока приема работ: в области литературы – опубликованные в печати, в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадного и циркового искусства, дизайна, кино и телевидения – исполненные при широком участии общественности, в области архитектуры – сданные в эксплуатацию.

Более подробная информация опубликована на сайте главы республики.