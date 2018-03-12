Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
К VI Всемирной фольклориаде в Башкирии создадут этноцентр «Урал-батыр»
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
591c22bebccf223189aff58f5406809f

К VI Всемирной фольклориаде в Башкирии создадут этноцентр «Урал-батыр»

Сегодня, 14:25КультураЗиля Аскерова
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами
В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике