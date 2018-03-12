К VI Всемирной фольклориаде в Башкирии создадут этноцентр «Урал-батыр»

В рамках подготовки долгожданного праздника жителей республики ждет ряд культурных мероприятий. В числе них такие фестивали, как «Урал моңо», «Сердце Евразии», Всероссийский фестиваль сэсэнов.

В 2019 году в Башкирии планируется создать этноцентр «Урал-батыр», а в сентябре Уфа примет участников Всемирного конгресса СИОФФ.

Уже в этом году общественности представят логотип и брендбук фольклориады, заработает сайт. Появится на свет книга на английском и башкирском языках о фольклоре народов, проживающих на территории республики. То, что Всемирная фольклориада состоится в многонациональном регионе, находящейся на стыке двух частей света, довольно символичное явление. Это отмечает и Глава РБ Рустэм Хамитов.

- Без сомнения, Башкортостан, имеющий опыт проведения таких мероприятий международного масштаба, как саммиты ШОС и БРИКС, справится с этой ответственной задачей, - считает он.