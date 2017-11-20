11-летняя Ляйсан Золотарева из Башкирии может ухватить "Синюю птицу"
Сегодня, 13:36КультураЗлата Зукович
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Юной талантливой девочке можно помочь занять призовое место во всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица».
Ляйсан Золотарева участвует во всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», который проводится на телеканале «Россия-1». Девочка выступает на конкурсе от Башкирии. Ляйсан очень эмоционально исполнила отрывок из «Урал-батыра» и народную песню «Сыңрау торна» (Поющий журавль).
Можно помочь девочке одержать победу двумя способами:
- Онлайн на сайте (голосовать можно пять раз с одного IP-адреса, отдав голос одному коллективу/исполнителю или распределить их между собой)
- Отправить цифру 14 на короткий номер 1075 (СМС-сообщение стоит 35 рублей, голосовать можно до 20 раз).
Голосование продлится до 25 ноября включительно.
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