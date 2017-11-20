Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
11-летняя Ляйсан Золотарева из Башкирии может ухватить "Синюю птицу"
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Dec11 clip 211kb

11-летняя Ляйсан Золотарева из Башкирии может ухватить "Синюю птицу"

Сегодня, 13:36КультураЗлата Зукович
Читайте
также
Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режима
10 интересных фактов про памятники Башкирии
В Башкирии убили судью на охоте: подробности