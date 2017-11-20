11-летняя Ляйсан Золотарева из Башкирии может ухватить "Синюю птицу"

Юной талантливой девочке можно помочь занять призовое место во всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица».

Ляйсан Золотарева участвует во всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», который проводится на телеканале «Россия-1». Девочка выступает на конкурсе от Башкирии. Ляйсан очень эмоционально исполнила отрывок из «Урал-батыра» и народную песню «Сыңрау торна» (Поющий журавль).