Девочка-оркестр из Башкирии выступила на ТВ-конкурсе «Синяя птица»

Ребенок покорил своим талантом строгое жюри.

Девочка победила в сентябре на всероссийском конкурсе «Земля талантов» и стала известной после участия в телевизионном конкурсе «Аленький цветочек». Посмотреть на юный талант можно будет в эфире «Синяя птица», который пройдет 19 ноября в 18:00 на канале Россия 1.