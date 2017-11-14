Девочка-оркестр из Башкирии выступила на ТВ-конкурсе «Синяя птица»

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Ребенок покорил своим талантом строгое жюри.
11-летняя Ляйсан Золотарёва из деревни Новобайрамгулово покорила жюри своим интересным голосом и талантом мультиинструменталиста, сообщают «Вести-Башкортостан».
Девочка победила в сентябре на всероссийском конкурсе «Земля талантов» и стала известной после участия в телевизионном конкурсе «Аленький цветочек». Посмотреть на юный талант можно будет в эфире «Синяя птица», который пройдет 19 ноября в 18:00 на канале Россия 1.
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