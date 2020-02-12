В рамках проекта «Другие люди?» покажут истории бескорыстных волонтеров

Новый социальный проект «Другие люди?» - это цикл документальных фильмов о людях, которые делают что-то для других по велению сердца. Первый фильм цикла под названием «Теплый дом» уже вышел. Он посвящен благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам», который заботится, в том числе, о мамах с маленькими детьми, попавших в трудные ситуации.

Фондом руководит его основательница Елена Альшанская. По ее словам, идея создания фонда родилась в начале 2000-х годов. Елена попала в стационар с ребенком и увидела там палату с отказниками. Это событие очень потрясло ее и подтолкнуло к идее поддержать матерей, которые, оказавшись в безвыходных ситуациях, решаются бросить своих детей.

Так, в 2007 году был создан фонд, у него сегодня уже есть несколько программ. «Теплый дом» - одна из них. Это реальный дом в Подмосковье, куда могут прийти молодые мамы, испытывающие проблемы после рождения ребенка. За все время реализации проекта через «Теплый дом» прошли девяносто женщинам и сто малышей. О многих историях волонтеры готовы кричать по всему миру.

Именно поэтому автор проекта «Другие люди?», режиссер, сценарист и продюсер Кирилл Косолапов решил экранизировать истории о волонтерах, которые бескорыстно ищут пропавших детей, помогает устроиться в жизни людям с ограниченными возможностями здоровья, ищет и спасает тех, кто попал в рабство, работает в хосписах, спасает животных.