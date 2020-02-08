В Уфе волонтеры просят помочь в поисках 20-летнего парня
Вчера, 15:23ОбществоТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
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Артур Хальфеев не выходит на связь с 25 января.
Волонтеры-поисковики через соцсети обратились ко всем с просьбой оказать содействие в поиске 20-летнего горожанина Артура Хальфеева.
Об исчезновении парня заявили его родственники. Известно, что молодой человек перестал выходить на связь с 25 января.
Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения. Глаза карие, волосы темные.
Был одет: в черную куртку-пальто, черные джинсы, черную рубашку, черные кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Артура Хальфеева, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или позвонить в полицию по номеру 02.
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