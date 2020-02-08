В Уфе волонтеры просят помочь в поисках 20-летнего парня

Волонтеры-поисковики через соцсети обратились ко всем с просьбой оказать содействие в поиске 20-летнего горожанина Артура Хальфеева.

Об исчезновении парня заявили его родственники. Известно, что молодой человек перестал выходить на связь с 25 января.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения. Глаза карие, волосы темные.

Был одет: в черную куртку-пальто, черные джинсы, черную рубашку, черные кроссовки.