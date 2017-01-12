В Уфе стало жарче - со спасателями Малибу

Минимум одежды и бескрайний океан – «Спасатели Малибу» - согреют и развлекут зрителей прямо с экранов в любом из комплексов сети «Планета Кино».

«Вытряхни песок из плавок» - таков слоган новой комедии на старый лад под названием «Спасатели Малибу», ее предпремьерный показ состоялся в Уфе в кинокомплексе «Искра».

Все тот же пляж в Малибу, все та же спасательная вышка, все тот же ласковый и могучий Тихий океан. А вот герои новые – молодые и с крепкими подтянутыми телами. Брутальные юноши, красивые девушки – все белозубые, с упругими частями тела и с минимумом одежды. Вообще, этот фильм можно смотреть в принципе без звука, многое и так понятно, картинка говорит сама за себя. Главное - там тепло! В нашей многострадальной Уфе о ласковом жарком солнце нам пока только мечтать и надеяться, а там, на побережье, всё с этим в порядке.

Сюжет картины таков… Спасатели Малибу устали сидеть на пляже и спасать утопающих, они решили взять на себя часть работы полиции, сотрудники которой, откровенно говоря, лентяи, а руководство коррумпировано и продажно. И вот наши красавчики под руководством Митча Бьюкеннона, играет которого Дуэйн Джонсон, помаленьку избавляют побережье от мелких грабителей и бандитов покрупнее.

Завязка истории происходит в тот момент, когда опытный спасатель Митч Бьюкеннон и его молодой коллега Мэтт Броди (его играет симпатяга Зак Эфрон) случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах. Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что на берег пляжа периодически выносит пакетики с наркотиками, а их находят дети. Да, и люди вокруг погибают загадочным образом. Полиция бездействует…. И вот на борьбу выходят спасатели Малибу!

Вообще эта киноистория заявлена как комедия, а еще драма и боевик, то есть многожанровый такой экшн, но на вкус и цвет товарищей нет, поэтому шутки, честно сказать, не совсем смешные. Будем грешить на плохой перевод на русский язык, возможно, на родном английском шутки звучат гораздо бодрее и веселее. Борьба со злом в виде потрясающей красоты брюнетки тоже выглядит несколько комично, но какой-нибудь старый бандит смотрелся бы с экрана однозначно не так аппетитно, как белозубая барышня с красными пухлыми губами, которую играет индийская актриса и модель Приянка Чопра. За это плюсик, потому что зрителям-мужчинам однозначно понравится! Кстати, как заявила Приянка, эта роль была изначально написана для мужчины, однако режиссёр Сет Гордон распорядился переписать сценарий после встречи с ней, и утвердил её на роль Виктории Лидс. По большому счету в фильме есть на кого с удовольствием посмотреть - это и Александра Доддарио, и Келли Рорбах, в одном кадре промелькнет даже не стареющая Памелла Андерсон.

В фильме, конечно, красной канвой прописан культ тела и здорового духа в нем. Уфимским зрителям однозначно захочется после просмотра картины сходить в спортзал или заняться посильным видом спорта, потому что киногерои изрядно раздражают воображение своим внешним видом. Впрочем, если в Уфе так и не будет нормального лета, то можно вовсе насчет фигуры не переживать, а воспользоваться моментом и переждать очередной дождь в одном из залов сети «Планета Кино» за просмотром «Спасателей Малибу».

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