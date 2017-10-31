В Башкортостане определен порядок ликвидации снежных заносов на дорогах
В правительстве Башкирии определили порядок работы дорожно-эксплуатационных организаций по ликвидации последствий сильных снежных заносов, других опасных погодных явлений и стихийных бедствий на автомобильных дорогах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Организовать работу поручено республиканскому госкомтрансу совместно с управлением автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.
В первую очередь от снега будут очищать дороги федерального и регионального значения, затем трассы, соединяющие муниципалитеты, и в последнюю очередь снегоуборочная техника выедет на дороги местного значения с регулярным движением автобусов общего пользования.
Главам администраций муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано оказывать содействие в выделении необходимой снегоочистительной техники.