В Башкортостане определен порядок ликвидации снежных заносов на дорогах

В первую очередь снегоуборочная техника выедет на федеральные и региональные трассы.

В правительстве Башкирии определили порядок работы дорожно-эксплуатационных организаций по ликвидации последствий сильных снежных заносов, других опасных погодных явлений и стихийных бедствий на автомобильных дорогах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Организовать работу поручено республиканскому госкомтрансу совместно с управлением автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.

В первую очередь от снега будут очищать дороги федерального и регионального значения, затем трассы, соединяющие муниципалитеты, и в последнюю очередь снегоуборочная техника выедет на дороги местного значения с регулярным движением автобусов общего пользования.