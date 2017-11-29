В Уфе межрайонный отдел ГИБДД закроют на пять месяцев

Регистрационно-экзаменационные действия будут проводиться по двум другим адресам.

С 4 декабря текущего года по 4 апреля 2018 года отдел МРЭО ГИБДД на Проспекте Октября, 147 будет закрыт, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.