В детских садах Уфы дежурные группы будут работать с 1 по 3 ноября

В детских садах Уфы дежурные группы будут работать с 1 по 3 ноября
В детских садах Уфы дежурные группы будут работать с 1 по 3 ноября
Вчера, 09:38ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В период нерабочей недели детский сады с 1 по 3 ноября организуют дежурные группы. Подобные группы планируется открыть в 42 садиках столицы, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Известно, что в связи с введением нерабочей недели в Уфе будут организованы дежурные группы, которые, как сообщает мэрия города, будут работать только с 1 по 3 ноября.

Так, в 42 садиках панируется открыть 90 подобных группы. Отмечается, что для направления ребенка в группу рекомендуется связаться с руководителем детского сада, а за дополнительной информацией можно обратиться по следующим номерам городского Управления образования и районных управлений:

— Демский район — (347) 279-14-91;

— Калининский район — (347) 263-81-19;

— Кировский район — (347) 279-91-33;

— Ленинский район — (347) 251-03-68;

— Октябрьский район — (347) 234-38-31, 236-43-59;

— Орджоникидзевский район — (347) 242-36-16;

— Советский район — (347) 250-46-28;

— Управление образования Администрации Уфы — (347) 279-03-73.

Напомним, что с 1 ноября в детсадах на 25 рублей повысится родительская плата. Так, один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении будет стоить 151 рубль, а 21 день — 3 171 рубль. Мотивировали повышение цен власти города тем, что с 2017 года, когда плата повышалась последний раз, произошел рост цен на основные продукты питания. В мэрии также отметили, что за счет повышения стоимости в детское меню добавят: компот, кисель, соки, а также фрукты, которые будут подаваться к столу как минимум два раза в неделю.

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