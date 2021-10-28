В детских садах Уфы дежурные группы будут работать с 1 по 3 ноября

Известно, что в связи с введением нерабочей недели в Уфе будут организованы дежурные группы, которые, как сообщает мэрия города, будут работать только с 1 по 3 ноября.
Так, в 42 садиках панируется открыть 90 подобных группы. Отмечается, что для направления ребенка в группу рекомендуется связаться с руководителем детского сада, а за дополнительной информацией можно обратиться по следующим номерам городского Управления образования и районных управлений:
— Демский район — (347) 279-14-91;
— Калининский район — (347) 263-81-19;
— Кировский район — (347) 279-91-33;
— Ленинский район — (347) 251-03-68;
— Октябрьский район — (347) 234-38-31, 236-43-59;
— Орджоникидзевский район — (347) 242-36-16;
— Советский район — (347) 250-46-28;
— Управление образования Администрации Уфы — (347) 279-03-73.
Напомним, что с 1 ноября в детсадах на 25 рублей повысится родительская плата. Так, один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении будет стоить 151 рубль, а 21 день — 3 171 рубль. Мотивировали повышение цен власти города тем, что с 2017 года, когда плата повышалась последний раз, произошел рост цен на основные продукты питания. В мэрии также отметили, что за счет повышения стоимости в детское меню добавят: компот, кисель, соки, а также фрукты, которые будут подаваться к столу как минимум два раза в неделю.