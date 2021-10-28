В детских садах Уфы дежурные группы будут работать с 1 по 3 ноября

Напомним, что с 1 ноября в детсадах на 25 рублей повысится родительская плата. Так, один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении будет стоить 151 рубль, а 21 день — 3 171 рубль. Мотивировали повышение цен власти города тем, что с 2017 года, когда плата повышалась последний раз, произошел рост цен на основные продукты питания. В мэрии также отметили, что за счет повышения стоимости в детское меню добавят: компот, кисель, соки, а также фрукты, которые будут подаваться к столу как минимум два раза в неделю.