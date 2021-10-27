Размер родительской платы в Уфе вырастет уже в ноябре этого года

Плата за ребенка в детском саду в Уфе с ноября повысится на 25 рублей, следовательно, день в учреждении будет стоить уже 151 рубль. В связи с этим, в детском меню будут вводиться дополнительные позиции, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Стало известно, что в Уфе родительская плата в детских садах повысится на 25 рублей, а один день пребывания в образовательном учреждении с 1 ноября будет стоить 151 рубль. В администрации Уфы также подсчитали, что пребывание ребенка в детском саду в течение 21 дня обойдется родителям в 3 171 рубль. Между тем, предусмотрена и компенсация части родоплаты. Так, на одного ребенка она будет составлять 20%, на второго — 50%, а на третьего и последующих — 70%. Отметим, что от оплаты освобождают родители детей-инвалидов, законные представители детей-сирот, а 50% льгота предоставляется малоимущим семьям, и семьям с детьми-инвалидами. Как сообщают в пресс-службе администрации, за счет повышения стоимости в детское меню добавят: компот, кисель, соки, а также фрукты, которые будут подаваться к столу как минимум два раза в неделю.

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