На вчерашнем оперативном совещании мэр Уфы Сергей Греков анонсировал работу нового сервиса «Уфа снежная», который собирает жалобы и обращения горожан по уборке снега.

Проект работает на базе официального сайта администрации города. В настоящее время в адрес сервиса поступило 271 обращение жителей Уфы. Выполнено 24 заявки, но при этом отклонено восемь жалоб. На стадии «принято к рассмотрению» находятся 136 обращений, на стадии «требуется рассмотрение» — 103. Отметим, что к каждой заявке приложена фотография, как доказательство неубранной территории. На карте города различными цветами, которые обозначают стадии работы, отмечены очаги обращений. Photo: скриншот интерактивной карты

