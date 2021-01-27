Власти Уфы анонсировали интерактивную карту для жалоб на уборку снега

Как отметил градоначальник, в этот зимний сезон выпало много снега. Если центральные дороги чистятся оперативно, то у жителей города возникают вопросы по уборке во дворах, на остановках и общественных пространствах. В связи с этим власти города создали раздел на сайте администрации города, где можно сообщить о сугробах или некачественной уборке.