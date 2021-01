Власти Уфы анонсировали интерактивную карту для жалоб на уборку снега

Мэр Уфы Сергей Греков сообщил о создании нового проекта «Уфа снежная», в рамках которого жители города смогут оставлять свои заявки и жалобы на уборку снега.

Как отметил градоначальник, в этот зимний сезон выпало много снега. Если центральные дороги чистятся оперативно, то у жителей города возникают вопросы по уборке во дворах, на остановках и общественных пространствах. В связи с этим власти города создали раздел на сайте администрации города, где можно сообщить о сугробах или некачественной уборке. По словам Сергея Грекова, проект «Уфа зимняя» создан на основе программы по ямочному ремонту. Жители будут фотографировать завалы и отправлять нам. Нам надо оперативно научиться реагировать на замечания, сказал мэр. Статистика по проделанной работе будет обсуждаться на оперативных еженедельных совещаниях.

