Власти Уфы анонсировали интерактивную карту для жалоб на уборку снега

Власти Уфы анонсировали интерактивную карту для жалоб на уборку снега

Вчера, 10:27ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Мэр Уфы Сергей Греков сообщил о создании нового проекта «Уфа снежная», в рамках которого жители города смогут оставлять свои заявки и жалобы на уборку снега.

Как отметил градоначальник, в этот зимний сезон выпало много снега. Если центральные дороги чистятся оперативно, то у жителей города возникают вопросы по уборке во дворах, на остановках и общественных пространствах. В связи с этим власти города создали раздел на сайте администрации города, где можно сообщить о сугробах или некачественной уборке.

По словам Сергея Грекова, проект «Уфа зимняя» создан на основе программы по ямочному ремонту.

Жители будут фотографировать завалы и отправлять нам. Нам надо оперативно научиться реагировать на замечания, сказал мэр.

Статистика по проделанной работе будет обсуждаться на оперативных еженедельных совещаниях.

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