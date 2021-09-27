Уфимцам страшно отпускать детей в школу из-за «местных алкашей»

В социальных сетях появилась публикация, в которой жители Сипайлово возмущены скоплением «местных алкашей» около ТЦ «Весна». В частности, их пугает то, что путь до местной школы лежит как раз через пристанище бездомных людей.
— На их помойке живут и ежедневно бухают с утра до вечера неблагополучные слои населения. Меры никакие не принимаются. Очень страшно пускать детей в школу, ведь они вынуждены ходить ежедневно мимо таких людей, — сообщается в публикации.
Между тем в комментариях происходит противостояние различных точек зрения. Так, некоторые всецело поддерживают автора поста, в частности женщина пишет, что в Стерлитамаке «уже грабежом занимаются такие личности», а в конце своего комментария и вовсе желает им не самые приятные вещи. Между тем, есть и те, кто не понимает, что можно сделать: «У нас нет уголовного преследования за то, что человек без крыши над головой. Стоят спокойно, никого не трогают».