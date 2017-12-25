Сделать ОСАГО в Уфе стало проще

Официальный представитель ведущих страховых компаний в Уфе запустил официальный сайт.

Официальный представитель ведущих страховых компаний России в Уфе AccordExpress запустил сайт, позволяющий упростить процедуру оформления страховки.

Новый портал будет в первую очередь полезен автовладельцам, которые смогут не только рассчитать стоимость полиса ОСАГО, скачать шаблоны документов для регистрации в ГИБДД, получить помощь в прохождении техосмотра, но и проверить на подлинность действующий полис. Специалисты компании отмечают, что на каждые сто проданных в России полисов ОСАГО приходится два поддельных, поэтому призывают покупать страховку у проверенных компаний.

Помимо оформления ОСАГО и КАСКО, агенты AccordExpress страхуют имущество, жизнь и здоровье, также можно застраховаться от неприятностей подстерегающих отдыхающих заграницей. Обращаясь в один из пяти уфимских офисов AccordExpress вы получаете возможность выбрать сразу из нескольких продуктов, представленных разными страховыми компаниями, что безусловно экономит ваши деньги и время, исключая необходимость ездить по всему городу и сидеть в очередях.

Получить более подробную информацию о страховании можно заполнив специальную форму на сайте компании, или обратившись в любой офис компании:

ул. Интернациональная 30, офис 6В, рынок автозапчастей

Проспект Октября 92/1, остановка "Госцирк"

ул. Степана Кувыкина 31, остановка "Институт профзаболеваний"

ул. Революционная 55, каб. 102

ул. Дагестанская 15/1, 2 этаж, каб. 3

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