Уфимцы пожаловались на неприятный химический запах в городе

Вечером 24 июня уфимцы пожаловались в управление гражданской защиты на неприятный химический запах, сообщает «Башинформ».

Запах почуяли жители Орджоникидзевского, Калининского, Октябрьского, Кировского и Советского районов. Все сообщения переданы в министерство экологии. Специалисты выедут на место и сделают необходимые пробы и замеры.