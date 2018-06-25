Уфимцы пожаловались на неприятный химический запах в городе

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Жалобы уфимцев передали в министерство экологии.
Вечером 24 июня уфимцы пожаловались в управление гражданской защиты на неприятный химический запах, сообщает «Башинформ».
Запах почуяли жители Орджоникидзевского, Калининского, Октябрьского, Кировского и Советского районов. Все сообщения переданы в министерство экологии. Специалисты выедут на место и сделают необходимые пробы и замеры.
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