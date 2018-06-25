Как в Уфе можно попасть в космос

Если вы давно мечтали почувствовать себя в роли космонавта или совершить путешествие по реальностям, то успейте посетить выставку «Космодрайв», которая проходит с 1 июня по 8 июля в ТРЦ «Июнь» в Уфе. В меню заявлено путешествие меж галактик, лифт в космос, прогулки по Юпитеру и множество интересных моментов.

Начать погружение в мир космоса предлагают уже на входе выставки, вас встретит сам Дарт Вейдер – герой известной саги «Звездные войны», а экскурсоводы расскажут всё самое интересное о мире звезд и космоса. Вы можете стать космонавтом, примерив на себя настоящий скафандр с аппаратом подачи кислорода, познакомиться с настоящей копией удостоверения великого первого космонавта СССР - Юрия Гагарина и пройти испытания на космическом тренажере.

Желаете оказаться на Юпитере и ощутить на себе его гравитацию? Может быть вы мечтали стать повелителем молний или управлять предметами с помощью силы мысли? А хотели бы приручить электричество и перемещаться сквозь пространство и время? На выставке «Космодрайв» всё это возможно! При этом, дети до 3-х лет проходят бесплатно.

Кстати, вы пробовали собрать самую сложную фигуру из конструктора «Lego»? Организаторы выставки сами собрали космический корабль за неделю! Это невероятно сложная, мелкодетальная конструкция, стоимость которой оценивается в несколько тысяч долларов. Не верите? Приходите в ТРЦ «Июнь» на 3-й этаж на выставку «Космодрайв» и убедитесь в реальности происходящего.