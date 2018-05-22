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В Уфе спустя 2 года строительства появится новая котельная
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В Уфе спустя 2 года строительства появится новая котельная

Сегодня, 11:39Город
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