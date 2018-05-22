В Уфе спустя 2 года строительства появится новая котельная

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Ее должны запустить к началу отопительного сезона.
Котельная должна обеспечить теплом 13 жилых домов, две школы, детский сад и дом культуры в микрорайоне Нижегородка. Жителям обещали запустить котельную к началу отопительного сезона.
Строить котельную начали два года назад, проект прошел госэкспертизу при поддержке властей республики и был включен в Республиканскую инвестиционную программу.
Напомним, раньше все жилые, социальные и культурные объекты отапливались с помощью котельной Уфимского фанерно-плитного комбината. Ранее мы писали о том, что фанерный комбинат задолжал своим сотрудникам 5 миллионов рублей.
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