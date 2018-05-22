В Уфе спустя 2 года строительства появится новая котельная

Котельная должна обеспечить теплом 13 жилых домов, две школы, детский сад и дом культуры в микрорайоне Нижегородка. Жителям обещали запустить котельную к началу отопительного сезона.

Строить котельную начали два года назад, проект прошел госэкспертизу при поддержке властей республики и был включен в Республиканскую инвестиционную программу.