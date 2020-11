В парке культуры и отдыха им. М. Гафури заработал ледовый каток, сообщили в пресс-службе администрации города.

Площадь катка составляет пять тысяч квадратных метров. На каток можно прийти со своими коньками или взять их напрокат здесь же. Photo: Пресс-служба администрации Уфы Всего в Октябрьском районе будут работать четыре ледовых катка с утра и до позднего вечера. Катки вскоре появятся напротив жилого дома № 20 на улице М. Рыльского и на Менделеева, 197/1 на стадионе «Олимп». Photo: Пресс-служба администрации Уфы Сегодня, 19 ноября, открылся каток «Сипайловский» на берегу Уфы около дома №30 на улице Рыльского.

