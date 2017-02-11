В Уфе будет закрыто движение по участку улицы Менделеева
Вчера, 11:56ГородДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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Ограничение движения связано с капитальным ремонтом дороги.
С восьми утра 19 августа до 20 августа включительно, будет закрыто движение транспорта по ул. Менделеева на участке от улицы Сочинской до улицы Большой Московской, сообщается в пресс-службе администрации. Это произойдёт в связи с капитальным ремонтом дороги.
Закрытие движения транспорта необходимо для того, чтобы асфальт до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия.
Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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