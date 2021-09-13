В центре Уфы «Лада калина» провалилась в ливневой люк

Напомним, что это не первый случай, когда из-под колес автомобилей исчезает дорога. Так, опять же в центре Уфы, но уже по улице Цюрупы, такси внезапно провалилось под землю из-за обвала грунта. К счастью, никто не пострадал. Тогда автомобиль вызволяла из ямы глубиной 2,5х4 метра аварийная бригада.