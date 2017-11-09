В Уфе на улице Победы просел грунт

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Грунт просел во дворе дома № 45 на ул. Победы в Черниковке. Причиной стала утечка на трубопроводе холодного водоснабжения.
Как сообщила пресс-служба администрации города, инцидент произошел вчера, 8 ноября. И в настоящее время работы по устранению утечки продолжатся.
- По данному адресу оперативно выехали сотрудники управления гражданской защиты, жилищно-коммунального хозяйства администрации Орджоникидзевского района, МУП «Уфаводоканал» и ЖЭУ № 78, - говорится в сообщении мэрии. - Место происшествия было огорожено сигнальными лентами.
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