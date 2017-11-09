В Уфе на улице Победы просел грунт

Грунт просел во дворе дома № 45 на ул. Победы в Черниковке. Причиной стала утечка на трубопроводе холодного водоснабжения.

Как сообщила пресс-служба администрации города, инцидент произошел вчера, 8 ноября. И в настоящее время работы по устранению утечки продолжатся.