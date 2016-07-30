Бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина взяли под стражу в зале суда

Сегодня в Октябрьском районном суде огласили приговор бывшему первому заместителю мэра Уфы.

Сегодня Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Уфы Владислава Никитина. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Прокурор просил наказания в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.

Сам Владислав Никитин своей вины не признал. Решение суда в законную силу не вступило. Никитина взяли под стражу в зале суда.

Следствие возбудило дело из-за того, что в 2011 году Никитин, возглавляя комиссию по землепользованию и застройке администрации Уфы, перевел в муниципальную собственность земельный участок, используемый учебно-спортивным аэродромом ДОСААФ. Ущерб от его действий оценили в 897 млн руб. В настоящее время аэродром не функционирует.

Адвокаты Никитина предоставляли доказательства того, что свидетельство об аэродроме, используемое в обвинении как один из основных документов – поддельное, и в момент перевода земельного участка в муниципальную собственность аэродром уже давно не работал. Сам Никитин ранее утверждал, что уголовное дело, возбужденное против него, объясняется его действиями в защиту прав дольщиков микрорайона «Юл-Ай», в результате которых в итоге он выступил с обращением в адрес президента России Владимира Путина.

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