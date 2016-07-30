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Бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина взяли под стражу в зале суда
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина взяли под стражу в зале суда
Сегодня, 11:56ГородОльга КорзикФото: Ольга Корзик/ Mkset.ru
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