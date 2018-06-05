Через Уфу пройдет международный автопробег

Общая протяженность трассы по территории России от Москвы до границы с Республикой Казахстан составит 2255 км.
6 августа начинается международный автопробег «Безопасные дороги» - путь к увеличению перевозки грузов и пассажиров на автомобильных дорогах стран СНГ, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Маршрут пройдет по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: Москва – Казань - Уфа – Челябинск – Курган – Петропавловск, - Кокшетау – Щучинск – Астана – Балхаш – Алматы – Каракол – Чолпон-Ата – Балыкчи – Нарын – Джалал-Абад – Ош (новая дорога Север – Юг) – Андижан – Ташкент – Самарканд – Навои – Бухара.
На протяжении автопробега будет проводиться мониторинг международных автомобильных дорог (фото- и видеосъемка) с использованием передвижных современных комплексных дорожных лабораторий (соответствующие замеры ровности, прочности и другие важные транспортно-эксплуатационные показатели дороги).