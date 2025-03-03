Яичная скорлупа на грядках весной — простой способ обогатить почву

Posted 3 марта, 11:18
Published 3 марта, 11:18
Modified 3 марта, 11:20
Updated 3 марта, 11:20
Скорлупа куриных яиц на 90% состоит из карбоната кальция — вещества, необходимого для здоровья растений. Кальций укрепляет корневую систему, улучшает структуру почвы и помогает бороться с излишней кислотностью. Это особенно важно для газонов, которые часто страдают от неравномерного роста из-за недостатка питательных веществ.
Эксперты по садоводству рекомендуют несколько простых способов применения яичной скорлупы.
Измельчите скорлупу с помощью ступки и пестика, чтобы получить мелкий порошок. Его можно рассыпать на газоне, грядках или в контейнерах. Это особенно полезно зимой, когда почва отдыхает и готовится к весенним посадкам.
— Яичная скорлупа — это не только источник кальция, но и способ улучшить структуру почвы перед весенними посадками, — отмечают специалисты из Gardenesque.
При высадке овощей и декоративных растений, таких как томаты, перец, розы или гортензии, положите немного измельчённой скорлупы на дно каждой лунки. Это обеспечит растения кальцием на начальных этапах роста.
Для более равномерного усвоения кальция сделайте раствор. Измельчите скорлупу, залейте её кипятком и оставьте настаиваться на несколько дней. Затем используйте получившуюся жидкость для полива растений. Такой метод удобен для комнатных растений, а также для культур с высокой потребностью в кальции.
Не все растения одинаково нуждаются в кальции, но для некоторых он является ключевым элементом роста:
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