Яичная скорлупа на грядках весной — простой способ обогатить почву

Для более равномерного усвоения кальция сделайте раствор. Измельчите скорлупу, залейте её кипятком и оставьте настаиваться на несколько дней. Затем используйте получившуюся жидкость для полива растений. Такой метод удобен для комнатных растений, а также для культур с высокой потребностью в кальции.