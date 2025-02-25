Когда лучше пикировать рассаду в марте 2025 года: читайте, чтобы избежать ошибок!

Март — это идеальный месяц для пикировки множества культур. Тем не менее, чтобы не повредить растениям, важно соблюдать несколько простых правил. В марте 2025 года, как и в другие месяцы, рекомендуется избегать пикировки в дни новолуний и полнолуний. Эти дни считаются неудачными для работы с растениями, так как в эти моменты Луна оказывает на них минимальное влияние, и они хуже восстанавливаются.