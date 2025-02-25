Когда лучше пикировать рассаду в марте 2025 года: читайте, чтобы избежать ошибок!

Posted 25 февраля, 08:24
Published 25 февраля, 08:24
Modified 25 февраля, 08:26
Updated 25 февраля, 08:26
Влияние Луны на растения изучается уже давно, и множество садоводов, особенно тех, кто работает по лунному календарю, замечают, что рост и развитие растений зависит от лунных фаз. Луна проходит через разные фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна, каждая из которых влияет на рост растений по-своему.
Для пикировки рассады важно учитывать лунные фазы, так как они оказывают влияние на развитие корней и листвы. Например, в дни новолуний и полнолуний корни растут слабо, и растения могут не оправиться от стресса после пикировки. В другие дни, особенно в период растущей Луны, пикировка более успешна, так как корневая система растений будет быстро восстанавливаться и развиваться.
Март — это идеальный месяц для пикировки множества культур. Тем не менее, чтобы не повредить растениям, важно соблюдать несколько простых правил. В марте 2025 года, как и в другие месяцы, рекомендуется избегать пикировки в дни новолуний и полнолуний. Эти дни считаются неудачными для работы с растениями, так как в эти моменты Луна оказывает на них минимальное влияние, и они хуже восстанавливаются.
Эти дни благоприятны для пикировки как овощных, так и цветочных культур, так как Луна находится в фазах, способствующих активному развитию корней. Именно в эти дни корневая система будет максимально готова к восстановлению после пикировки.
Эти дни связаны с новолунием и полнолунием, когда Луна не способствует росту корней. Работы с растениями в этот период могут привести к ухудшению их состояния и медленному восстановлению после пикировки.
В марте обычно пикируются как овощные, так и цветочные культуры. В числе самых популярных для пикировки в марте:
Овощные культуры, такие как огурцы и томаты, требующие пикировки в марте, можно сажать после того, как они образуют несколько настоящих листочков. Именно в этот момент корневая система готова к пересадке и быстро восстанавливается. Однако важно помнить, что если корни растений повреждены, они могут плохо развиваться, что приведет к замедлению роста.
Цветочные культуры также нуждаются в пикировке в марте, когда они достаточно окрепли. Особенно это касается петуний и сальвий, которые активно развиваются и требуют достаточно места для роста. Пикировка в благоприятные дни обеспечит растениям правильное развитие и подготовит их к дальнейшему росту.
— Очень важно проводить пикировку не только в подходящие дни, но и с учетом некоторых нюансов, которые помогут растениям быстрее адаптироваться и развиваться после процедуры, — объясняет Хромов Николай Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук и старший научный сотрудник ФНЦ им. И. В. Мичурина.
Перед самой пикировкой следует хорошо увлажнить почву. Это обеспечит легкое извлечение сеянца из почвы и минимизирует повреждения корней. Если почва была сухой, рекомендуется увлажнить ее за несколько часов до пикировки. Если она была влажной, достаточно полить растения за час до процедуры.
Используйте деревянную палочку или ложку для того, чтобы аккуратно извлечь растение из земли, избегая повреждений корней. После извлечения сеянца полезно окунуть корни в раствор Фитоспорина-М, который поможет защитить растения от болезней и ускорит восстановление корней.
— Процесс пикировки требует внимательности и осторожности, и не стоит спешить. Нужно работать аккуратно, чтобы не повредить корни, ведь это основа развития растения, — подчеркивает Екатерина Новикова, опытный садовод, приверженец органического земледелия и автор канала «Антонов сад».
После пикировки растения лучше всего быстро посадить в новую почву, а пересаживать их лучше в утреннее или вечернее время, чтобы избежать солнечных ожогов и дать растениям время на адаптацию.
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